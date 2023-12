Serie A: Lazio batte Cagliari 1-0. Decide un gol di Pedro FOTO

Lazio batte Cagliari 1-0 CRONACA nella 14esima giornata di campionato

All'8' Lazio-Cagliari 1-0 - Rete di Pedro. Lazzari scatta sulla destra e ruba palla a Hatzidiakos, serve in mezzo Pedro che sbuca da dietro e trafigge Scuffet.

La Lazio torna a vincere in Serie A dopo più di un mese (l'ultimo successo era datato 30 ottobre contro la Fiorentina), abbattendo di misura un Cagliari sempre più in crisi. La vittoria di martedì scorso sul Celtic (con annessa qualificazione agli ottavi di Champions League) ha mosso qualcosa negli animi biancocelesti, apparsi più solidi mentalmente e più attenti in fase difensiva, tolti un paio di momenti di spavento nel finale. Era dall'ottobre del 2022 che la squadra di Sarri non manteneva la porta inviolata in casa per tre match di fila; adesso la classifica recita 20 punti, quanti ne hanno Atalanta, Fiorentina e Bologna, e uno in meno della Roma (ma tutte queste rivali hanno una gara in meno); per recuperare terreno dal quarto posto sarà necessario replicare il match di oggi e sperare in qualche passo falso altrui. Dal canto suo, il Cagliari rimane impantanato al terzultimo posto.

Nel 47esimo anniversario della morte di Tommaso Maestrelli, l'allenatore del primo scudetto, la novità in campo è la partenza dal primo minuto di Gustav Isaksen, ala destra al posto di Felipe Anderson: la titolarità del danese, tra i migliori in Champions, può essere vista anche come una strigliata per il brasiliano, impalpabile negli ultimi tempi e in attesa del rinnovo contrattuale. Sarri opta per Rovella regista, mentre in attacco il rivitalizzato Immobile si riprende spazio al centro dell'attacco. Basta poco ai biancocelesti per sbloccare il risultato: Hatzidiakos si fa bucare da Lazzari, che serve Pedro dalla destra per l'1-0. La formazione di Claudio Ranieri fatica, e il migliore in campo è il portiere Scuffet, che annulla una punizione di Luis Alberto prima e un sinistro di Pedro dopo. L'episodio che indirizza definitivamente la partita è l'espulsione di Makoumbou al 27': il mediano dei sardi fa cadere Guendouzi lanciato a rete, l'arbitro prima lo ammonisce e poi, al Var, ci ripensa, buttandolo fuori.

L'occasione da gol più lampante di inizio ripresa è una serpentina di Immobile (fuori di poco), ma per larghi tratti lo spartito rimane invariato: la Lazio spreca meno energie possibili, il Cagliari pressa ma senza grinta. Solamente in pieno recupero gli isolani alzano la testa, con gli innesti di Nandez e Pavoletti, quest'ultimo pericolosissimo di testa. Ma è troppo tardiva come reazione, e al triplice fischio il tabellino dice 1-0 per i padroni di casa. Mentre gli ospiti torneranno in campo lunedì 11 contro il Sassuolo, mentre per la Lazio non c'è un attimo di tregua: martedì 5 ci sono gli ottavi di finale di Coppa Italia col Genoa, poi domenica 9 si andrà a Verona. Mercoledì 13 dicembre, il big match a Madrid con l'Atletico, per provare a prendersi il primo posto del girone di Champions. Unica nota negativa di oggi, l'infortunio muscolare di Luis Alberto, sostituito da Kamada nella ripresa.

