Serie A: Genoa-Empoli 1-0 DIRETTA e FOTO

Genoa-Empoli 1-0 DIRETTA in campo per la 14esima giornata di Serie A

GOL



Al 37' GENOA-Empoli 1-0 Rete di Malinovskyi. Azione insistita del Genoa al limite dell'area avversaria, Badelj, dopo una prima conclusione respinta, appoggia per Malinovskyi che, da posizione centrale, calcia con l'esterno sinistro infilando la palla nell'angolino alla destra di Berisha.



CLASSIFICA

IL PROGRAMMA

LA VIGILIA

In casa Genoa tutti i riflettori sono puntati su Mateo Retegui in vista dell'l'Empoli al Ferraris. Il bomber italo argentino, che negli ultimi due mesi ha giocato appena 45' contro la Salernitana per le conseguenze di un trauma al collaterale che si trascina dal primo di ottobre, da alcuni giorni si allena regolarmente con i compagni e dovrebbe rientrare tra i convocati, dunque pronto a scendere in campo contro i toscani. Per Gilardino sarebbe una notizia importante visto che il tecnico del Genoa, che ha da poco recuperato Messias, deve ancora fare i conti con gli infortuni di Gudmundsson, Bani e Strootman, sicuri assenti sabato, e con le condizioni non ottimali di Jagiello ed Ekuban.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA