Euro 2024, Italia con Spagna, Croazia e Albania

L'Italia affronterà Spagna, Croazia e Albania nel girone B dell'Europeo 2024. Lo ha stabilito il sorteggio Uefa, ad Amburgo

"Poteva andare meglio: e' un girone duro, ma dobbiamo affrontare questo Europeo con la consapevolezza di essere l'Italia. Molto dipenderà da come arriveremo a giugno, dalla nostra condizione mentale e di forma": così Luciano Spalletti, ct dell'Italia, ha commentato ai microfoni Rai il sorteggio con Spagna, Croazia e Albania a Euro 2024. "Ci sarà da difendere in certi momenti, ma l'idea è sempre proporre un calcio offensivo: e che Vialli ci protegga", ha concluso Spalletti.

Sarà Italia-Albania la prima partita degli azzurri il 15 giugno a Dortmund. L'Italia affronterà poi la Spagna il 20 giugno a Gelsenkirchen, poi chiuderà il girone contro la Croazia a Lipsia, il 24 giugno.

Ecco la composizione dei sei giorni degli Europei di Germania 2024, determinati dal sorteggio di oggi ad Amburgo:

- Gruppo A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

- Gruppo B: Spagna, Croazia, Italia, Albania

- Gruppo C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra

- Gruppo D: Vincitrice Play Off A, Olanda, Austria, Francia

- Gruppo E: Belgio, Slovacchia, Romania, Vincitrice Play Off B

- Gruppo F: Turchia, Vincitrice Play Off C, Portogallo, Repubblica Ceca

- Il play off A riguarda Polonia, Galles, Finlandia, Estonia

- Il play off B riguarda Israele, Islanda, Ucraina, Bosnia

- Il play off C riguarda Georgia, Lussemburgo, Grecia, Kazakhstan

