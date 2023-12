Si apre la 14/ma giornata di Serie A:



Monza-Juventus 0-1 LA DIRETTA

12' GOL! Monza-JUVENTUS 0-1! Gol di Rabiot! Stacco del francese sul corner battuto da Nicolussi Caviglia e Di Gregorio stavolta non può nulla!

11' DI GREGORIO! Il portiere para il rigore di Vlahovic e si oppone anche sul tentativo di tap in del serbo!



Monza con il falso nueve, Juve con Alex Sandro - Palladino scende in campo con Ciurria falso nueve e senza punte di ruolo, ma con Machin e Ciurria a supporto del riferimento centrale. In fascia, dentro a sorpresa Birindelli, con sia Colombo che Mota Carvalho in panchina. Questa la novità di formazione della sfida allo U-Power Stadium. Nella Juve, Danilo recupera ma va in panchina per fare spazio alla difesa con Gatti e Bremer, ma anche con Alex Sandro che manda Rugani in panchina. A centrocampo, conferma per Nicolussi Caviglia con Cambiaso e Rabiot ai lati. Davanti, nessun dubbio con Chiesa e Vlahovic.

Le formazioni

MONZA: i padroni di casa optano per un 3-4-2-1: Di Gregorio - D'Ambrosio, Marì, Caldirola - Birindelli, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos - Ciurria, Machin - Colpani

JUVENTUS: i bianconeri rispondono con il collaudato 3-5-2 di Allegri: Szczesny - Gatti, Bremer, Alex Sandro - Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic - Chiesa, Vlahovic

