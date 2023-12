Serie A: Lazio-Cagliari 0-0 DIRETTA e FOTO

Lazio-Cagliari in campo DIRETTA per la 14esima giornata di campionato

All'8' Lazio-Cagliari 1-0 - Rete di Pedro. Lazzari scatta sulla destra e ruba palla a Hatzidiakos, serve in mezzo Pedro che sbuca da dietro e trafigge Scuffet.

LA VIGILIA

Dopo il successo infrasettimanale contro il Celtic, la Lazio punta a recuperare posizioni in campionato. All'Olimpico arriva il Cagliari, e Maurizio Sarri non potrà ancora contare su tre titolari. In difesa, Alessio Romagnoli e Nicolò Casale pagano problemi muscolari.

L'ex Milan ha sofferto una distrazione al polpaccio prima del Celtic, mentre Casale deve ancora smaltire una lesione all'adduttore. I due proveranno a esserci per la trasferta di Verona, nel frattempo Patric e Mario Gila dovranno fare gli straordinari.

In attacco, invece, perdura l'assenza di Mattia Zaccagni: l'esterno aveva recuperato dall'infortunio al ginocchio, salvo poi farsi male all'anca con la Salernitana. Difficile rivederlo in campo prima di quindici giorni, quindi col Cagliari sarà ballottaggio tra Isaksen e Pedro.



