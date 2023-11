Champions: Benfica-Inter 3-2 Real Madrid-Napoli 2-2 DIRETTA e FOTO

Benfica-Inter 3-2 DIRETTA e Real Madrid-Napoli 2-2 DIRETTA per gli incontri valevoli per i gruppi D e C della fase a gironi di Champions League

Al 58' altro gol dell'Inter con Frattesi

Al 52' l'Inter accorcia le distanze con un gol di Arnautovic

Al 47' Anguissa pareggia per il Napoli

Al 34' Il Benfica realizza la sua terza rete sempre con Joao Mario, per lui tripletta stasera

Al 22' Real Madrid in vantaggio sul Napoli con un gol di Bellingham

Al 12' Il Benfica raddoppia ancora con Joao Mario

All'11' Immediato pareggio del Real con Rodrigo

Al 10' Napoli in vantaggio sul Real Madrid con Simeone

Al 5' Benfica in vantaggio sull'Inter con Joao Mario

Real Madrid - Napoli

LA VIGILIA

"Il lavoro non è ancora finito". L'Inter vola senza patemi in Portogallo per sfidare il Benfica in Champions League, con la qualificazione agli ottavi già in tasca ma con ancora il primo posto nel girone in ballo nel testa a testa con la Real Sociedad. Ma Simone Inzaghi non vuole cali di attenzione e mette nel mirino proprio la prima piazza nel gruppo, importante anche verso il sorteggio degli ottavi. "Ho parlato coi ragazzi, siamo qui a giocarci una partita importante con la grandissima soddisfazione di essere già qualificati ma il nostro lavoro non è assolutamente finito - le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa -. C'è un primo posto da conquistare, dovremo fare una partita importante. Il Benfica è un'ottima squadra di qualità, in casa ancora di più".

Vincere in casa dell'Atalanta e adesso andare al Bernabeu con il coraggio di provarci, sapendo che se anche perdi, poi basterà pareggiare con il Braga per qualificarsi. Il Napoli di Mazzarri ritrova forza e voglia alla vigilia del match contro il Real Madrid: sa di giocare contro una grande squadra, ma con tanti infortunati, e di poter tentare il colpo senza paura. Lo dice con coraggio proprio il nuovo tecnico azzurro: "L'obiettivo - spiega chiaramente - è di ritrovare il gioco bellissimo del Napoli dell'anno scorso. Siamo andati bene a Bergamo vincendo e ora ripartiamo da qui, poi non mi pongo limiti".

