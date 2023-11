Champions: Lazio-Celtic 2-0, doppietta di Immobile

Lazio-Celtic 2-0 La cronaca

Una doppietta di Immobile nel finale, dopo che la punta era subentrata nel secondo tempo, decide una Lazio - Celtic decisamente equilibrata: l'ex Pescara in tre minuti prima insacca Hart da posizione defilata, poi difende bene il pallone in area, mette a sedere l'avversario e batte ancora il portiere sul suo palo.

LAZIO - Celtic 2-0 all'85'! Rete di Ciro Immobile. Isaksen scodella al centro, la punta difende prima di fisico il pallone, poi con una finta mette a sedere Scales e batte Hart.

LAZIO - Celtic 1-0 all'82'! Rete di Ciro Immobile. Isaksen rientra e conclude con il sinistro, una deviazione favorisce l'ex Pescara che, da due passi, insacca!

Al 79' in campo anche Cataldi per Rovella

Al 61' Sarri manda in campo Immobile al posto di Castellanos e Pedro al posto di Felipe Anderson.

Nel primo tempo la squadra di Sarri non ha forzato, cercando di concedere il minimo agli avversari, provando poi a sfruttare l'uno contro uno dei suoi esterni: in giornata Luis Alberto, meno Felipe Anderson, che ha anche mancato l'unica vera occasione del match.

C'è una sorpresa nella formazione della Lazio che affronta il Celtic in Champions League. Infatti al centro dell'attacco dei biancocelesti ci sarà Taty Castellanos, e non Ciro Immobile, che va in panchina. In porta c'è Ivan Provedel, nonostante fino a ieri avesse 39 di febbre. In campo anche Rovella, che veniva dato in non buone condizioni fisiche, quindi sta fuori Cataldi.

Tifosi Celtic, cori 'Bella Ciao' e bandiera Palestina



Una parte della tifoseria del Celtic, la cosiddetta 'Green Brigade', presente con alcuni suoi componenti anche allo stadio Olimpico, nei Distinti sud, per la partita contro la Lazio, è da tempo fortemente politicizzata e, da anni, porta avanti la causa della Palestina. Così anche oggi una bandiera palestinese è comparsa nel settore dei tifosi dei Bhoys, mentre tutti, all'unisono intonavano il coro di 'Bella Ciao', al quale la curva Nord della Lazio ha risposto con dei sonori fischi. Ma quelli del Celtic hanno ripetuto il coro, per poi tornare a seguire la partita in silenzio, sventolando delle bandiere questa volta dell'Irlanda (il club biancoverde rappresenta la componente cattolica di Glasgow). In occasione della partita di Champions al Celtic Park contro l'Atletico Madrid i tifosi della squadra di casa erano arrivati a comporre sugli spalti perfino un vessillo 'umano' della Palestina, vestendosi con quei colori e poi collocandosi in modo da formare la bandiera.

Al 10' della ripresa il coro di 'Bella Ciao' nel settore dei tifosi del Celtic è ricominciato con una certa veemenza, ma è stato subito coperto dal boato della Curva Nord. Nel frattempo le bandiere della Palestina sugli spalti dove si trovano i supporter scozzesi sono diventate tre. Quindi ancora una volta i sostenitori dei biancoverdi non hanno aderito all'invito della dirigenza del club a non 'politicizzare' il tifo per la squadra. Comunque le bandiere palestinesi nei distinti dopo qualche minuto sono state tolte.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA