Serie A: Verona-Lecce 2-2, emozioni e gol FOTO

Verona-Lecce 2-2 DIRETTA e FOTO per il primo posticipo del lunedì della 13esima giornata di Serie A

Verona-Lecce 2-2 Al 77' rete di Djuric. Punizione morbida al centro battuta da Terracciano verso il gigante del Verona che di testa anticipa tutti e la spedisce in rete verso il palo di destra. Pareggia ancora il Verona.

Verona-Lecce 1-2 Al 69' rete di Gonzalez. Blin serve Gonzalez sulla trequarti di destra, con il numero 16 che viene invitato al tiro e non ci pensa due volte: deviazione e palla in rete verso il palo di sinistra, con Montipò che viene sorpreso dalla traiettoria e non può nulla.

Verona-Lecce 1-1 Al 41' rete di Ngonge. Errore in fase di disimpegno del Lecce con Djuric che ne approfitta e mette in porta Ngonge, il quale da posizione defilata sulla destra colpisce mettendo la palla tra Falcone e il palo di destra. Pareggia i conti la squadra di casa.

Verona-Lecce 0-1 Al 30' rete di Oudin. Gol clamoroso del numero 10 del Lecce. La difesa del Verona non riesce ad uscire da una fase di gioco difensiva rinviando sui piedi di Oudin che dai trenta metri colpisce di collo pieno con il destro mettendo in rete dopo un bacio al palo di destra.

