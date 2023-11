Serie A: finisce in parità Cagliari-Monza 1-1

In campo alle 12.30 Cagliari-Monza 1-1 LA DIRETTA

10' GOL! CAGLIARI-Monza 1-0 Rete di Alberto Dossena. Corner a uscire di Viola e colpo di testa a botta sicura di Goldaniga. Di Gregorio risponde con una gran parata, ma non può nulla sul tap-in successivo di Dossena, che porta in vantaggio i rossoblù con il secondo gol (consecutivo) del suo campionato.

61' GOL! Cagliari-MONZA 1-1. Rete di Mirko Marić. Corner a uscire di Kyriakopoulos e colpo di testa di Maric che, libero da marcatura, segna il suo primo gol in Serie A.

A Cagliari, poi venerdì la sfida interna con la Juve. Ma per il suo Monza (che in Sardegna sarà privo di Vignato e Franco Carboni), Palladino non ha dubbi su quale partita temere di più: "Quella più complicata è quella di domenica- dice il tecnico della squadra brianzola - perché veniamo dopo la pause delle nazionali. E troveremo un ambiente che spingerà molto la squadra. Affrontare ora il Cagliari, dopo che nelle ultime 5 partite ha trovato solidità e punti, mi fa essere preoccupato. E sono preoccupato per l'atteggiamento che avremo, soprattutto se avremo superficialità. Mi aspetto una grande risposta da questo punto di vista".

Il Monza a Cagliari ritroverà l'ex Petagna. "Andrea quando ha giocato ha fatto bene- sottolinea Palladino -. Nella prima parte era infortunato e quando ha giocato a mio avviso ha fatto anche bene e ci ha dato una mano nel nostro percorso, quindi lo ringraziamo".

Palladino in Sardegna ritrova anche il suo ex allenatore Ranieri: "Il mio percorso con il mister è stato bellissimo: ero molto giovane, alla Juventus, e lui essendo esperto mi dava tanti consigli, con cui sono cresciuto. E quindi lo ringrazio. È un allenatore preparato e pragmatico, le sue squadre fanno un'ottima fase difensiva e sono difficili da affrontare. Sarà la prima volta che giochiamo contro e sono consapevole che sarà difficile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA