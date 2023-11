Euro 2024: in campo Ucraina-Italia 0-0 LIVE

In campo Ucraina-Italia 0-0 DIRETTA

Al 29' l'occasione più grande per l'Italia con Frattesi che si inserisce in area e tira a botta sicura, ma il portiere compie un grande intervento in uscita.

Sfida subito accesa tra Ucraina e Italia con gli Azzurri che hanno l'occasione migliore al 7' con Chiesa che tira di poco fuori. Esce bene l'Ucraina che per alcuni minuti chiude l'Italia in area con Donnarumma impegnato al 15' e poco dopo per un intervento di testa fuori area per spezzare un contropiede. Torna avanti l'Italia che impegna il portiere ucraino con un tiro di BArella. Gli Azzurri premono sull'area ucraina.

Sarà Giacomo Raspadori a guidare l'attacco dell'Italia nella sfida decisiva per la qualificazione a Euro 2024, stasera contro l'Ucraina a Leverkusen. Luciano Spalletti ha scelto il centravanti 'leggero', confermato nel tridente d'attacco rispetto alla partita di venerdì con la Macedonia, così come Chiesa. La novità è Zaniolo, che prende il posto di Berardi. Per il resto, con Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo rientra sulla fascia destra dopo aver scontato il turno di squalifica, al centro della difesa Buongiorno sostituisce Gatti al fianco di Acerbi, conferma a sinistra per Dimarco. A centrocampo, con Jorginho e Barella la linea a tre e' completata da Frattesi, che sostituisce Bonaventura. L'Ucraina opta per un 4-1-4-1, con Dovbyk punta supportato da Mudryk a sinistra

