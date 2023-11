Serie A: Roma batte Lecce 2-1, Azmoun e Lukaku nel recupero 

Roma batte Lecce 2-1, Azmoun e Lukaku nel recupero LA CRONACA

ROMA-Lecce 2-1 al 94'! Rete di Lukaku. Buco di Touba, Dybala in verticale per Lukaku che protegge palla in area e di sinistro scavalca Falcone.

ROMA-Lecce 1-1 al 91'! Rete di Azmoun. Zalewski centra dalla sinistra, incornata imperiosa di Azmoun, Falcone non può nulla.

Roma-LECCE 0-1 al 72'! Rete di Almqvist. Accelerazione di Banda che si libera di Mancini e Llorente, Almqvist di sinistro fulmina Rui Patricio.

Al 5' la Roma fallisce un penalty. Piattone rasoterra e centrale di Lukaku, Falcone respinge con il corpo.

