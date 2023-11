Serie A: in campo Fiorentina-Juventus 0-1 LIVE

In campo Fiorentina-Juventus 0-1 DIRETTA

Fiorentina - JUVENTUS 0-1 al 10'! Rete di Miretti. Al primo affondo la Juventus passa con Miretti. Kostic dalla sinistra mette un pallone in area, Martinez Quarta buca l'intervento e viene anticipato da Miretti che infila Terracciano.

Prima del fischio d'inizio i giocatori di Fiorentina e Juventus, assieme all'arbitro Chiffi e ai suoi assistenti, si sono uniti e abbracciati in mezzo al campo sotto gli scoscianti applausi dei tifosi fiorentini dello Stadio Artemio Franchi in ricordo delle vittime, e delle persone che in questo momento stanno avendo gravi problemi, a causa dell'alluvione che nei giorni scorsi ha colpito molte province di Firenze e una parte della Toscana

