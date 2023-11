Serie A: Cagliari-Genoa finisce 2-1

Cagliari-Genoa si chiude sul 2-1 LA CRONACA

Guida manda i titoli di coda di un match dai ritmi altalenanti, che ha visto uno stravolgente cambio nella ripresa. Dopo un opaco primo tempo, in cui sono state registrate due sole occasioni pericolose, la ripresa ha offerto una gara totalmente diversa. Proprio al 48' è il subentrato Viola a dare una scossa al match, siglando dopo appena 3' dal suo ingresso la rete dell'1-0, con una potente rasoiata che beffa Martinez; il Genoa non demorde, ed immediatamente al minuto 51' riporta la gara sull'iniziale equilibrio, complice la difficile acrobazia di Gudmundsson che scavalca e batte Scuffet. Le sorprese non terminano qui, ed al minuto 69' è Zappa a siglare il timbro che varrà la vittoria finale, sfruttando il preciso filtrante di Petagna e concludendo all'angolo destro. Segue, alla rete del 2-1, una porzione di gara caratterizzata da alto agonismo, molti fallki e numerose ammonizioni. Termina dopo un copioso recupero di 8' la sfida della Sardegna Arena, vittoria del Casteddu ai danni dei Grifoni.

Con l'odierno trionfo, il Cagliari prosegue la propria striscia positiva, portandosi a 9 punti in 17^ posizione; resta invece invariata la situazione del Genoa.

Gli uomini di Ranieri e Gilardino saranno impegnati nella 12^ giornata rispettivamente in trasferta, ospiti della Juventus di Allegri, e tra le mura domestiche contro il Verona.

HIGHLIGHTS

Al 69' Cagliari-Genoa 2-1. Zappa riporta in vantaggio i padroni di casa. Lavoro tecnico efficace di Petagna, che dal limite dell'area intuisce il movimento di Gabriele Zappa, serve il filtrante e permette al numero 28 di battere Martinez. Cagliari di nuovo avanti, assist a cura di Andrea Petagna.

Al 51' Cagliari-Genoa: 1-1. Subito il pareggio della formazione ospite, ripresa di fuoco! Alla rete di Viola, risponde Gudmundsson, che in area di rigore sfrutta il rimpallo creato da Dossena e con un'acrobazia scavalca Scuffet spedendo la palla in rete. Di nuovo tutto pari alla Sardegna Arena, gara che si infiamma.

Al 48' Cagliari-Genoa: 1-0. Arriva al minuto 3' della ripresa la rete del vantaggio casalingo. La firma è del subentrato Viola, che dopo appena 180'' dal suo ingresso in campo si fa trovare libero sull'out di destra, riceve da Oristanio converge e con un forte mancino rasoterra beffa Martinez. Cagliari in vantaggio, assist servito da Oristanio.

Si chiude dopo un solo minuto di recupero la prima frazione alla Sardegna Arena, primi 45' che terminano a reti bianche. La prima parte di questa equilibrata gara, ha mostrato dei ritmi altalenanti, con il pallino del gioco che passa in modo repentino da uno schieramento all'altro. Dopo un'iniziale egemonia ospite, caratterizzata da un lungo possesso del pallone, la formazione sarda sembra reagire. Il brivido che da vita al Cagliari è quello subito al minuto 36', con Vasquez che addomestica un difficile pallone e trova una conclusione che si stampa sulla tarversa; al minuto 39' è Luvumbo a rispondere alle iniziative genoane, e lo fa agganciando il filtrante di Oristanio e spedendo la palla sul palo lontano, siglando così la rete dell'1-0: l'angolano era però in fuorigioco e il gol viene prontamente annullato. Termina al 46' il primo tempo.

Al 38' gol annullato a Luvumbo. L'angolano aveva segnato la rete dell'1-0, ma il guardalinee segnala l'outside. Tutto ancora pari alla Sardegna Arena.

Al 36' legno di Vasquez. Gudmundsson pesca il difensore con un preciso cross, poi il numero 22 addomestica e con il destro calcia in diagonale trovando la respinta della traversa. Trema la porta cagliaritana al 35', Genoa vicino al vantaggio.

Al via alla Sardegna Arena di Cagliari il confronto tra rossoblù sardi e liguri, che tornano ad affrontarsi nel massimo torneo italiano dopo un anno e mezzo dall'ultima volta, fissata al 24 aprile 2022, in cui i Grifoni si imposero per 1-0. Attualmente, entrambe le squadre sono posizionate nella seconda metà della classifica generale: Cagliari penultimo con 6 punti totali, 14^ tassello invece per il Genoa che nelle prime 10 gare della corrente stagione ha guadagnato 11 punti.

LE FORMAZIONI

Le scelte di Mister Ranieri delineano un ampio 4-3-1-2, con Scuffet a difesa dello specchio, linea difensiva a 4 composta dalla coppia centrale Hatzidiakos-Dossena con Goldaniga ed Augello in posizione di terzini, in cabina di regia siede Jankto affiancato dalle mezzali Prati e Makoumbou, in zona di trequarti spazio a Mancosu, davanti scelto il tandem Luvumbo-Oristanio.

Al tecnico dei sardi, Alberto Gilardino risponde con il classico 3-5-2, confermato Martinez tra i pali, linea a 3 con De Winter centrale supportato da Dragusin e Vasquez, a centrocampo spazio al regista Badelj, attorno al quale gravitano Strootman e Frendrup, lungo le bande laterali corrono Sabelli e Martin, davanti il peso dell'attacco è sulle spalle di Malinovskyi e Gudmundsson.

CAGLIARI (4-3-1-2). Scendono in campo: Scuffet; Goldaniga-Hatzidiakos-Dossena-Augello; Prati-Jankto-Makoumbou; Mancosu; Luvumbo-Oristanio. Allenatore: Claudio Ranieri. A disposizione: Azzi, Wieteska, Zappa, Obert, Deiola, Viola, Sulemana, Petagna, Pavoletti, Lapadula, Desogus, Shomurodov, Pereiro, Aresti, Radunovic.

GENOA (3-5-2).Ospiti che rispondono con: Martinez; Dragusin-De Winter-Vasquez; Sabelli-Strootman-Badelj-Frendrup-Martin; Malinovskyi-Gudmundsson. Allenatore: Alberto Gilardino. A disposizione: Matturro, Hefti, Vogliacco, Haps, Kutlu, Thorsby, Galdames, Puscas, Fini, Ekuban, Leali, Sommariva.

