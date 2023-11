Serie A in campo: Salernitana-Napoli 0-1 LA DIRETTA

Primo tempo giocato su ottimi ritmi e con poche interruzioni di gioco, che hanno permesso all'arbitro di non assegnare minuti di recupero nonostante il gol siglato dalla squadra partenopea. La rete del vantaggio è arrivata al 13esimo minuto grazie ad un recupero in fase offensiva del Napoli, con Lobotka che viene premiato centralmente al limite dell'area; il numero 68 serve poi un assist a Raspadori che è posizionato alla sua destra in area e l'attaccante azzurro conclude incrociando verso l'incrocio di sinistra, mettendo la palla in rete.

Al 13' rete di Raspadori. Rimessa laterale del Napoli sulla destra con la Salernitana che recupera il pallone. La squadra granata però esagera con gli scambi in una zona pericolosa del campo, dunque il Napoli recupera palla e Lobotka dal limite dell'area serve alla sua destra in area Raspadori, che ha tutto il tempo di posizionarla sul destro e concludere incrociando verso l'incrocio opposto.

Salernitana e Napoli si affrontano per la settima volta in Serie A, con le prime sei sfide che hanno visto gli azzurri vincere tre volte, con altrettanti pareggi. Vedremo se quest’oggi la squadra di casa interromperà questa statistica.

Il Napoli ha bisogno di una vittoria per rimanere aggrappata non solo al filone per lo Scudetto, ma anche a quello della Champions League. Attualmente, infatti, la squadra di Garcia si trova al quinto posto dietro all’Atalanta. La scorsa giornata i partenopei hanno dimostrato di poter dominare come fatto la scorsa stagione, giocando un ottimo secondo tempo contro il Milan di Pioli, recuperando da un parziale di 0-2 grazie alle reti di Politano e Raspadori.

La Salernitana cerca la prima vittoria della gestione Inzaghi e si presenta al match dopo la sconfitta di misura nella scorsa giornata contro il Genoa. Sembra essere però tornato Dia sul quale Inzaghi ha riposto grande responsabilità sugli esiti della stagione granata.

Rudi Garcia cambia pochissimo rispetto alle ultime uscite: Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rrhamani, Ostigard e Olivera a comporre la linea difensiva. Il trio di centrocampo sarà formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski. Assente ancora Osimhen, spazio quindi a Raspadori tra Politano e Kvaratskhelia.

Filippo Inzaghi conferma la difesa a quattro ma cambia i suoi interpreti: Mazzocchi e Bradaric sulle fasce con Fazio e Pirola in zona centrale, davanti a Ochoa. In mediana ci saranno Legowski e Coulibaly. In zona trequarti ci saranno Tchaouna, Candreva e Dia alle spalle dell’unica punta Ikwuemesi.

Le formazioni

La Salernitana scende in campo con un 4-2-3-1: Ochoa - Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric - Legowski, Coulibaly - Tchaouna, Candreva, Dia - Ikwuemesi.

Il Napoli scende in campo con un 4-3-3: Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera – Anguissa, Lobotka, Zielinski – Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

