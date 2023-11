Serie A: in campo Milan-Udinese 0-0 LIVE

In campo Milan-Udinese 0-0 DIRETTA

"Mi aspetto di vedere il DNA dell'Udinese, dando tutto e provando a pungere per fare risultato da tutte le parti. Sono convinto che lo vedrò".

Lo ha detto Gabriele Cioffi, in conferenza stampa, alla vigilia della trasferta di campionato con il Milan.

"Ieri siamo ripartiti da tutto ciò che abbiamo fatto bene contro il Cagliari - ha aggiunto -. Non ho avuto nessun dubbio da chi ha giocato, mi hanno confermato le loro potenzialità.



Pioli avverte il Milan: 'Troppo importante vincere'

L'Udinese è "troppo importante" per il Milan per permettersi di pensare alla sfida contro il Psg di martedì. Tanto che Stefano Pioli esclude rotazioni: "Si parte per giocare domani con la miglior formazione possibile e tornare a vincere - spiega - Poi ci sarà tempo per preparare la partita di Champions. E' troppo importante la partita di domani, troppo importante tornare a vincere". Dopo due sconfitte e un pareggio, nessuna vittoria conquistata negli scontri diretti, infortuni a ripetizione che condizionano scelte e rendimento, il Milan ha bisogno di buone notizie. Quanto raccolto dopo la sosta non può soddisfare e a turno sul banco degli imputati ci sono andati il gioco di Pioli, la gestione della squadra, l'atteggiamento di Leao, il rendimento prima dell'attacco poi della difesa, il calo di Theo Hernandez. "E' normale e corretto ricevere critiche dopo Napoli. Quando una squadra va in doppio vantaggio - ammette l'allenatore rossonero - è lecito aspettarsi una vittoria. Un peccato per il gol preso ad inizio secondo tempo ma ormai è passato. Si sono alzate le aspettative ma è giusto così. Siamo il Milan. Ed è giusto che ci siano critiche se non si vince da tre partite". C'è un aspetto, però, che desta molti dubbi. I tanti, troppi, problemi fisici che ogni anno caratterizzano la stagione del Milan. Ora l'emergenza è totale e lo ammette anche Pioli stesso: "Sono state due settimane particolarmente difficili, con infortuni uno dietro l'altro che mi hanno impedito di fare rotazioni. Presto miglioreremo questa situazione, ma domani avremo qualche problema soprattutto nel reparto difensivo". Non ci saranno Kalulu e Pellegrino, out per quattro mesi il primo e due il secondo, indisponibili anche Kjaer che forse potrebbe tornare martedì ma non c'è certezza. Per ora si aggregherà alla prima squadra Simic, di cui Pioli parla un gran bene, ma a gennaio il Milan cercherà un rinforzo sul mercato. "Sto parlando con il club, ci faremo trovare pronti", assicura il tecnico. Intanto però bisogna contenere i danni. Pioli contro l'Udinese ritroverà Loftus-Cheek ma non Chukwueze e Pulisic che in via precauzionale non verranno forzati per essere al meglio in Champions League. Perché l'allenatore qualche valutazione, anche se dice il contrario, la sta facendo. Potrebbe anche riposare Giroud per far spazio ad uno tra Jovic e Romero. Ma chiunque scenda in campo, servirà dare di più. Più attenzione, più concentrazione, più fame. "Se riuscissimo a dare ognuno di noi l'1% in più allora possiamo raggiungere veramente un livello molto alto", spiega Pioli rispondendo ad una domanda sul calo di rendimento di Theo Hernandez. Già, tutti devono dare di più. Tutti possono dare di più. A tre punti dalla vetta, ma con un calendario in discesa (almeno in campionato) il Milan può rialzarsi ma deve iniziare già da domani sera, senza farsi distrarre dalla supersfida contro il PSG.

Probabili formazioni

Milan (4-3-3): 16 Maignan; 2 Calabria, 28 Thiaw, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 80 Musah, 33 Krunic, 14 Reijnders; 10 Leao, 9 Giroud, 15 Jovic (83 Mirante, 69 Nava, 42 Florenzi, 82 Simic, 95 Bartesaghi, 8 Loftus-Cheek, 7 Adli, 32 Pobega, 18 Romero, 17 Okafor). All.: Pioli. Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili: Sportiello, Caldara, Bennacer, Chukwueze, Kalulu, Pellegrino, Florenzi, Pulisic, Kjaer.

Udinese (3-5-1-1): 1 Silvestri; 18 Perez, 29 Bijol, 27 Kabasele; 2 Festy, 24 Samardzic, 11 Walace, 32 Payero, 33 Zemura; 37 Pereyra; 7 Success. (40 Okoye, 93 Padelli, 3 Masina, 4 Lovric, 5 Guessand, 6 Zarraga, 8 Quina, 12 Kamara, 13 Joao Ferreira, 15 Akè, 16 Tikvic, 26 Thauvin, 33 Zemura, 80 Pafundi). All.: Cioffi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Kabasele. Indisponibili: Brenner, Deulofeu, Ebosse, Ehizibue, Kristensen, Semedo, Davis.

Arbitro: Sacchi di Macerata Quote Snai: 1.45; 4.50; 7.00

