In campo Bologna-Lazio 1-0 DIRETTA

47' GOL! BOLOGNA-Lazio 1-0! Rete di Lewis Ferguson. Partenza-show dei rossoblu, con Saelemaekers che trova in orizzontale Zirkzee. Il controllo impreciso impedisce al numero 9 di battere a rete dal limite, ma non di ricamare un ottimo assist per Ferguson. Lo scozzese, tenuto in gioco da Marusic, supera Provedel col destro all'altezza del dischetto.

