Serie A: Bologna-Lazio, probabili formazioni DIRETTA

Bologna-Lazio apre stasera l'11/ma giornata di Serie A DIRETTA

Reduce da dieci risultati utili di fila, il Bologna è atteso dall'esame di maturità con la Lazio al Dall'Ara. E Thiago Motta non ha intenzione di fermarsi. "Abbiamo tanto rispetto per l'avversaria e per l'allenatore - dice - sono di alto livello. Noi dobbiamo metterli in difficoltà nelle transizioni, perché quella biancoceleste è una squadra che palleggia, che ti attira fuori in costruzione per farti male: dovremo cercare di portare la partita dalla nostra parte. Abbiamo bisogno di tutti per mantenere o alzare il livello e dobbiamo migliorare e non perdere quello che di buono stiamo costruendo. Ora c'è la Lazio e la prossima partita è sempre la più importante: dobbiamo essere concentrati e determinati". sono tornati in gruppo i centrali difensivi Lucumi e Beukema, con quest'ultimo che ha chance di ritrovare una maglia da titolare già domani sera nell'anticipo casalingo con la Lazio, al fianco di Calafiori. Restano ai box, invece, l'ex De Silvestri ed El Azzouzi per problemi muscolari ad una coscia. Torna titolare Posch sulla fascia destra di difesa, mentre a sinistra Lykogiannis è favorito su Kristiansen nel ballottaggio

Bologna e Feyenoord, la Lazio non vuole fermarsi

Tornare da Bologna con tre punti: è questa la missione della Lazio, che affronterà i rossoblù domani nell'anticipo dell'undicesima giornata di campionato. Il successo in extremis contro la Fiorentina di lunedì scorso ha dato una bella spinta ai biancocelesti, che dopo un avvio di campionato sottotono stanno recuperando posizioni in classifica. Era infatti da aprile scorso che la Lazio non vinceva tre incontri di fila in Serie A; attualmente la squadra di Sarri è settima con sedici punti, per cui fare bottino pieno al Dall'Ara è essenziale per rimanere attaccati al treno Europa, sempre sperando in un passo falso di Atalanta, Napoli e Fiorentina. Il rigore trasformato da Ciro Immobile contro i viola può essere un punto di svolta per la stagione del capitano, che verrà schierato titolare dal tecnico, a discapito di Castellanos. L'unico assente della rosa è Casale, reduce da un infortunio all'adduttore che lo terrà fuori tre settimane; al suo posto giocherà Patric, vicino a Romagnoli (il giocatori di movimento più utilizzato da Sarri). Il terzino destro dovrebbe essere Lazzari. La buona prova con la Fiorentina varrà a Guendouzi la conferma dal primo minuto, nel terzetto in mediana con Rovella e Luis Alberto. Il Bologna, dal canto suo, si trova appena un punto sotto la Lazio, e non perde dal 21 agosto, quando col Milan incappò nell'unica sconfitta finora. Sarà il 160esimo confronto tra i felsinei e la Lazio, una storia all'insegna dell'equilibrio: 58 vittorie per i capitolini, 57 per il Bologna, e 44 pareggi.

Le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): 28 Skorupski, 3 Posch, 31 Beukema, 33 Calafiori, 22 Lykogiannis, 8 Freuler, 20 Aebischer, 7 Orsolini, 19 Ferguson, 56 Saelemaekers, 9 Zirkzee. (34 Ravaglia, 23 Bagnolini, 14 Bonifazi, 15 Kristiansen, 16 Corazza, 26 Lucumi, 6 Moro, 80 Fabbian, 82 Urbanski, 10 Karlsson, 11 Ndoye, 77 Van Hooijdonk). All.: Motta. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: De Silvestri, El Azzouzi, Soumaoro.

Lazio (4-3-3): 94 Provedel, 29 Lazzari, 4 Patric, 13 Romagnoli, 77 Marusic, 8 Guendouzi, 65 Rovella, 10 Luis Alberto, 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 20 Zaccagni. (33 Sepe, 35 Mandas, 34 Gila, 23 Hysaj, 3 Pellegrini, 6 Kamada, 5 Vecino, 32 Cataldi, 26 Basic, 18 Isaksen, 19 Castellanos, 9 Pedro). All: Sarri Squalificati: nessuno Indisponibili: Casale Diffidati: nessuno

Arbitro: La Penna di Roma 1 Quote Snai: 2,70; 3,40; 2,60.

