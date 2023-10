Serie A: In campo Juventus-Verona 0-0 DIRETTA

In campo JUVENTUS-VERONA 0-0 SEGUI LA DIRETTA

Al 56' Scatto di nervosismo di Kean. Per l'attaccante della Juve, scatta il cartellino giallo.

Al 55' secondo gol annullato per Kean, che ha commesso un fallo in avvio di azione.

Al 48' occasione per la Juve. Cross di Kostic e stacco di Kean che tutto solo manda incredibilmente alto

Buona Juve in questo primo tempo, i bianconeri non riescono però a sfondare il muro del Verona. Kean realizza un gran gol al quarto d'ora, ma il Var annulla per un offside millimetrico. Lo stesso Kean è l'uomo più pericoloso dei bianconeri, più impreciso invece Vlahovic che manca due buone occasioni servito in entrambe le circostanze da Kostic. Nel finale però, è del Verona l'occasione più nitida del match con la gran parata di Szczesny che chiude il primo palo sulla girata al volo di Bonazzoli

Al 19' ancora Kean. Colpo di testa sulla punizione di Locatelli, Montipò alza sopra la traversa con la punta delle dita

Al 13' annullata per fuorigioco una rete di Moise Kean

Le scelte di Baroni: cambia disposizione tattica il tecnico gialloblù che si affida alle due punte per affrontare la Juventus. Ci saranno Bonazzoli e Djuric infatti a comporre l'attacco gialloblù, resta fuori almeno inizialmente Ngonge. Mediana rinforzata con Duda, Honglà e Folorunsho, da capire chi tra Faraoni e Terracciano scalerà nel terzetto arretrato e chi si metterà sulla fascia destra. A sinistra gioca invece Doig, panchina iniziale per Lazovic.

Le scelte di Allegri: aspettative della vigilia confermate per la Juventus, difesa quasi obbligata a causa delle assenze mentre sulla sinistra Kostic vince il ballottaggio con Cambiaso. Confermato Weah sulla destra con McKennie che scala a centrocampo, davanti torna dal 1' Vlahovic che farà coppia con Kean. Parte ancora in panchina Federico Chiesa

Le formazioni

FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: consueto 3-5-2 per i bianconeri: Szczesny - Gatti, Bremer, Rugani - Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic - Vlahovic, Kean.

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: i gialloblù rispondono con lo stesso schieramento, 3-5-2 anche per Baroni: Montipò - Magnani, Dawidowicz, Faraoni - Terracciano, Folorunsho, Honglà, Duda, Doig - Bonazzoli, Djuric

