Serie A: Milan Juventus DIRETTA e FOTO

Milan Juventus in campo a San Siro DIRETTA e FOTO per la nona giornata di Serie A

Nessuna sorpresa rispetto le previsioni della vigilia tra i 22 partenti di Milan-Juve, con i rossoneri che schierano Florenzi per lo squalificato Theo Hernandez a sinistra, Adli come perno di centrocampo con Musah alla sua destra e con il ritrovato Loftus-Cheek in panchina. Davanti, il tridente tipo con Giroud tra Leao e Pulisic. Allegri conferma la difesa a tre, con Gatti e Rugani ai lati di Bremer. McKennie vince il ballottaggio con Miretti e Kostic è preferito a Cambiaso. In attacco, Kean preferito a Vlahovic e fa coppia con Milik.

A VIGILIA DI MILAN JUVENTUS



"Milan-Juve è la grande partita. Ora noi siamo davanti, loro terzi ma credo che la lotta scudetto si rivolga a quattro squadre. Siamo solo alla nona giornata, dobbiamo ripartire da ciò che c'è stato di positivo e fare meglio in ciò che c'è da migliorare": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia del big match contro la Juventus. In caso di vittoria i rossoneri si proietterebbero a sette punti dai bianconeri, una distanza importante ma che - secondo Pioli - non incolmabile: "Non è importante la vittoria per mandare la Juventus a -7, ci sono ancora troppi punti. Sarebbe importante per il nostro cammino, per la nostra prestazione, autostima e consapevolezza".



"Affrontiamo una squadra che non dico che è la favorita, ma è una delle tre favorite per il campionato insieme all'Inter e al Napoli": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sulla corsa al titolo. "E' anche normale si dica che la Juventus favorita, l'obiettivo nostro è fare più punti possibili per arrivare a fine maggio tra le prime quattro - continua l'allenatore bianconero - e a San Siro sarà una sfida bella e difficile: si affrontano la prima contro la terza e ci saranno 80mila spettatori, godiamoci questa partita pensando anche che abbiamo 17 punti e ne dobbiamo fare ancora tanti per conquistare il nostro obiettivo".

