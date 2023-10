Serie A: Cagliari-Roma 0-2 DIRETTA e FOTO

Cagliari Roma 0-2 DIRETTA per l'ottava giornata di Serie A

GOL

Al 20' Cagliari-ROMA 0-2 - Gol di Lukaku! Raddoppio immediato della squadra di Mourinho, cross teso di Karsdorp dalla destra e da distanza ravvicinata il belga di petto batte Scuffet per la seconda volta in due minuti



Al 19' Cagliari-ROMA 0-1 - Gol di Aouar! Tocco sotto di Spinazzola per il numero 22 giallorosso che davanti a Scuffet di sinistro insacca

CLASSIFICA

RISULTATI

LA VIGILIA

Periodo no per il portiere del Cagliari Radunovic: dopo gli errori e la sostituzione con il portiere Scuffet annunciata da Ranieri, ora arriva anche l'infortunio. Il numero 1 rossoblu ha riportato una contusione all'occhio durante l'allenamento nel centro sportivo rossoblù di Assemini. L'estremo difensore serbo non è stato quindi convocato per la gara contro la Roma. Il mister ha deciso di portare ventisei giocatori. Nella lunga lista ci sono anche Pereiro e Desogus. Prima convocazione anche per il portiere della Primavera Iliev.

Vigilia agitata in casa Roma prima della partita con il Cagliari di domani. Il club definisce "fake" la ricostruzione di un possibile esonero di José Mourinho in caso di sconfitta contro la squadra di Claudio Ranieri, apparsa questa mattina sul Corriere dello Sport. Dalla società giallorossa, inoltre, ribadiscono come non ci sarebbe mai stato alcun contatto tra la proprietà americana, in particolare Dan Friedkin, e il tecnico tedesco Flick per un eventuale dopo Mourinho.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA