Serie A: Milan-Lazio DIRETTA e FOTO

Milan-Lazio 0-0 in campo per la settima giornata di Serie A DIRETTA e FOTO

LA VIGILIA

"Abbiamo sempre gestito con equilibrio momenti positivi e negativi, il derby non era la fine del nostro percorso, era l'occasione per un nuovo inizio. Ora non siamo perfetti ma possiamo mettere in campo la migliore prestazione domani": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Lazio, dopo la vittoria contro il Cagliari che ha regalato il ritorno in vetta dei rossoneri. "Stiamo bene - assicura Pioli che ha fatto riposare i titolari nell'ultima partita - e vogliamo trovare quella continuità che ci permette di essere competitivi in campionato e Champions ma la partita di domani è la più importante".



