Serie A: in campo Monza-Bologna 0-0 Frosinone-Fiorentina 0-0 Live 

In campo alle 18.30 Frosinone-Fiorentina 0-0 e Monza-Bologna 0-0 LIVE

Qui Frosinone-Fiorentina

Arriva la Fiorentina e il Frosinone vuole continuare a stupire: nel mirino il quinto risultato utile di fila (sarebbe un record in Serie A) e la terza vittoria consecutiva in casa. Ma il tecnico Eusebio Di Francesco è realista e nella conferenza stampa della vigilia mette in guardia. "Affrontiamo una squadra con grande qualità e quindi servirà il miglior Frosinone possibile - dice il tecnico - Bisognerà dare tutto sia dal punto di vista fisico che mentale. Poi la parte tecnica e tattica è una conseguenza. Per poter sopperire al 'gap' occorre andare più forte sempre e comunque dell'avversario di turno".

Contro il Frosinone per allungare la striscia positiva: aspettando i nuovi impegni europei la Fiorentina vuole continuare a correre in campionato dove ha conquistato 6 punti nelle ultime gare contro Atalanta e Udinese. "A inizio stagione bisogna mettere fieno in cascina e alzare l'autostima - ha affermato Vincenzo Italiano, parlando ai canali del club - Domenica non abbiamo fatto una partita entusiasmante ma stiamo trovando quella concretezza che in passato ci è mancata e che ora sta facendo la differenza". Il tutto malgrado all'appello manchino ancora le reti dei centravanti Nzola e Beltran, quest'ultimo favorito per una maglia da titolare.

Qui Monza-Bologna

Thiago Motta deve fare i conti con gli infortuni di Lucumi e Posch in difesa: guai muscolari e un mese di stop per entrambi. Reparto arretrato da ridisegnare, quindi, alla vigilia di Monza, per il tecnico del Bologna, che però si gode la seconda miglior difesa della serie A, a fronte del quartultimo attacco: "Il problema vero sarebbe prendere tanti gol e farne pochi. Ad oggi abbiamo affrontato squadre importanti del nostro campionato, e ogni partita fa storia a sé. Siamo concentrati sul Monza", ha raccontato l'allenatore italo-brasiliano. Possibile turn over anche tra centrocampo e attacco, a fronte dei cambi obbligati in difesa: "De Silvestri giocherà, El Azzouzi e Orsolini sono le opzioni ", ha spiegato. De Silvestri al posto di Posch, El Azzouzi potrebbe prendere il posto di Freuler e Orsolini di Karlsson o Ndoye. Il tutto aspettando Saelemaekers: "Sta migliorando nella forma. E' arrivato con grande entusiasmo, si è inserito bene nel gruppo. Vedremo se inizierà o parteciperà a gare in corso. E' un giocatore che è convinto di poter giocare dappertutto ed è una risorsa importante per la squadra".

