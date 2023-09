Serie A, in campo Lazio-Monza

In campo Lazio-Monza 1-1 LIVE, per la quinta giornata della Serie A di calcio.

Rigore di Immobile al 13'. Pari di Gagliardini al 36'.

Il gol di Ivan Provedel all'Atletico Madrid ancora riecheggia nel cuore e nella testa dei giocatori e dei tifosi laziali, ma adesso il pareggio di Champions, per quanto esaltante, è il passato. I biancocelesti hanno una partita di serie A a cui pensare, dopo che i primi quattro impegni di campionato hanno portato in dote solamente una vittoria, a fronte di tre sconfitte. Motivo per cui la sfida casalinga di domani sera contro il Monza (che ha 4 punti in classifica, uno in più degli uomini di Sarri) sarà molto importante per vedere se la poca aggressività vista contro la Juve è stata un'incidente di percorso oppure no. Sarri non rivoluzionerà la formazione, ma visto l'altro impegno di campionato, mercoledì 27 contro il Torino, persino un tecnico poco appassionato di turnover come lui potrebbe fare degli accorgimenti, per gestire al meglio le forze dei suoi. Tolta la conferma in blocco del tridente offensivo e di elementi imprescindibili come Provedel, Romagnoli e Luis Alberto, il tecnico capitolino dovrebbe inserire Casale e Guendouzi dal primo minuto. Una suggestione sarebbe Rovella titolare in cabina di regia, ma quello è un ruolo in cui Sarri fa malvolentieri esperimenti. A Luca Pellegrini, uscito malconcio dall'Olimpico martedì scorso, potrebbe essere dato un turno di riposo; i terzini saranno Marusic e Hysaj. L'anno scorso contro il Monza la Lazio non concesse nemmeno un gol tra andata (1-0, decisivo Luka Romero), e ritorno (0-2, in gol Pedro e Milinkovic). Per ripetersi, servirà un'attenzione maggiore in difesa, il reparto che l'anno scorso subì solo 30 gol, e che adesso ne ha già incassati 7. Oggi Ciro Immobile, il capitano, ha parlato ai canali ufficiali del club, partendo dal pareggio con l'Atletico Madrid: "Quello di martedì è stato un finale pazzesco, da film, ho detto a Provedel di non andare a dormire perché queste cose non succedono spesso. Sono felicissimo perché Ivan è un ragazzo perbene che lavora sodo e in silenzio. Speriamo che l'1-1 di martedì sia solo l'inizio della nostra stagione. Il discorso si sposta poi sul Monza: "Per noi è una finale. I risultati non ci stanno accompagnando, la squadra deve capire che al di là dei punti persi bisogna ritrovare lo spirito che si è visto con l'Atletico, e tornare a essere quelli dello scorso anno". Sul proprio stato d'animo, Immobile si dice "sereno, perché ascolto quello che mi dice il mister, ci diciamo tutto. Lui si fida molto di quello che posso dare alla squadra, per cui a me pesa ancor di più la mancanza del gol". Gli mancano tre gol per fare 200 con la Lazio: "Non è male, ma voglio continuare, ho sentito troppe cose che secondo me non sono vere, sul fatto che non è possibile che io faccia ancora certi numeri. Questo è un momento in cui per far entrare la palla ci metterò un po' di più".

