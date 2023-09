Serie A, in campo Bologna-Napoli

In campo Bologna-Napoli 0-0 LIVE, per la quinta giornata della Serie A di calcio.

"Dobbiamo recuperare fuori casa i punti persi in casa con la Lazio. Per questo andiamo domani a Bologna per vincere". Rudi Garcia ha le idee chiare su ciò che il Napoli sarà chiamato a fare oggi contro i rossoblù emiliani. "Sappiamo - dice - che il Bologna è una buona squadra guidata da un buon allenatore che ammiravo anche da giocatore e che sta facendo molto bene". "Loro - conclude il tecnico- hanno ottime qualità, ma noi abbiamo recuperato bene le forze in questi quattro giorni e siamo concentrati per ottenere il risultato".

