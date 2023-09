Champions, in campo Milan-Newcastle 0-0

In campo Milan-Newcastle 0-0, DIRETTA prima giornata della fase a giorni della Champions League

Le due novità attese sono state confermate e Stefano Pioli, per la partita di questa sera a San Siro contro il Newcastle, schiera il medesimo 11 del derby perso contro l'Inter, inserendo però Chukwueze alto a destra al posto di Pulisic e Pobega come mezzala sinistra, al posto di Reijnders. Annunciato già in conferenza stampa prepartita il ritorno in campo di Tomori, al centro della difesa del Milan, dopo il turno di squalifica in campionato. A fargli il posto, Kjaer.

