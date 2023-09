Italia-Ucraina: Donnarumma capitano, Orsolini al posto di Tonali

Gigio Donnarumma capitano a San Siro per la partita tra Italia e Ucraina. Ciro Immobile, sostituito da Raspadori, è in panchina e così la fascia al braccio va al portiere, confermato titolare ieri da Spalletti dopo le critiche per il gol preso a Skopje. Il momento di silenzio prima della gara per omaggiare le vittime del terremoto in Marocco sarà esteso anche alle vittime dell'alluvione in Libia.

Non c'è Sandro Tonali nella lista dei convocati da Spalletti per la sfida di questa sera a San Siro con l'Ucraina. Il centrocampista del Tottenham, alle prese con un affaticamento muscolare, non ritroverà il campo calcato con la maglia del Milan per tre stagioni. A Riccardo Orsolini intanto, cooptato da Spalletti dopo il forfait di Matteo Politano all'indomani della partita in Macedonia del Nord, maglia numero 7. Tonali ha lasciato il ritiro della Nazionale. La Figc fa sapere che il giocatore lascia nel pomeriggio il ritiro della nazionale ma sarà comunque allo stadio Meazza questa sera per sostenere gli azzurri.



