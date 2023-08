Tutto facile per l'Inter a Cagliari, 2-0 e primo posto

A Cagliari l'Inter vince 2-0 CRONACA e FOTO nel Monday night della seconda giornata di campionato. Due a zero alla Domus con reti di Dumfries e Lautaro Martinez nel primo tempo. E squadra di Inzaghi a punteggio pieno che va a raggiungere Milan, Napoli e Verona in vetta alla classifica. Solida, tranquilla e consapevole di quello che vale, l'Inter ha guardato un po' quello che faceva il Cagliari. E poi ha preso le misure. Dell'avversario e del tipo di partita da portare avanti. Nel primo tempo tra Cagliari e Inter la differenza è davvero tanta. Ranieri prova a giocarsi il jolly a sorpresa preparando una specie di gabbia su Chalanoglu con Nandez a uomo su di lui a tutto campo. E con tre dietro Pavoletti che vanno ad aggredire l'Inter che prova a impostare. Sembra anche una bella idea, ma il problema dei rossoblù è che l'Inter il gioco e le occasioni li trova sulle fasce, a destra e a sinistra. In realtà la prima chance arriva in mezzo su una palla regalata a Lautaro con l'argentino che prende il palo. È solo l'11' e già la squadra di Inzaghi fa paura.

Al 30' Cagliari-Inter 0-1 - Lautaro Martínez raddoppia per i nerazzurri su assist di Dimarco



Al 21' Cagliari-Inter 0-1 - Dumfries porta in vantaggio l'Inter su assist di Marcus Thuram

Il gol, però, arriva da destra. È una ripartenza nemmeno tanto veloce ma Thuram sulla destra ha il tempo di pensare e realizzare l'assist per Dumfries che si sovrappone. Il tiro dell'olandese passa sotto le gambe di Obert e finisce nell'angolo più lontano da Radunovic. È il 21'. Il raddoppio arriva nove minuti più tardi e questa volta il pericolo giunge da sinistra. Di Marco scende sulla fascia e attira su di sé Zappa, Obert e Dossena. Con i due centrali che, però, scoprono la retroguardia e lasciano solo Lautaro Martinez. Questa volta per l'attaccante nerazzurro è fin troppo facile: supera in dribbling Dossena che cerca disperatamente di recuperare la posizione e piazza la palla senza problemi in rete. Tra un gol e l'altro il Cagliari impensierisce i tre dietro solo con Nandez, uomo ovunque, in contropiede. Il tiro, però, è disturbato da Calhanoglou. Nella ripresa l'Inter controlla e lascia fare. Un Inter che domina anche con un centrocampo che dosa le forze e quasi gioca al risparmio.

Non è stratosferica la partita di Calha, Barella e Mkhitaryan. Ma è quella che serve per portare a casa il risultato senza rischiare praticamente nulla. La voglia del Cagliari di provare l'impossibile è soprattutto nel dinamismo di Nandez e nella ricerca del dribbling e del tiro di uno scatenato Luvumbo, entrato nel primo tempo al posto del l'infortunato Pavoletti. Qualche brivido l'angolano lo provoca: finte e scatti, un contatto sospetto in area e una bella messa in mezzo dopo la solita corsa verso la linea di fondo. Ma c'è poco da fare. Anzi è sempre l'Inter che si avvicina pericolosamente al terzo gol con il secondo palo della giornata all'86, questa volta con Calhanoglou. Nel finale Sommer risparmia all'Inter un finale thrilling intervenendo su una botta in teoria a colpo sicuro di Azzi. Finisce due a zero per i nerazzurri. Con un Cagliari che, però, esce a testa alta perché non si può dire che non ce l'abbia messa tutta.

