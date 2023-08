L'addio di Buffon: 'Ho dato e avuto tutto'

"Finisce qua. Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto. Abbiamo vinto insieme". Gianluigi Buffon ha appena ufficializzato con un post su Instagram l'addio al calcio.

Nel video che accompagna il post nel quale Buffon annuncia l'addio al calcio giocato, le immagini salienti della sua carriera di calciatore, dagli inizi col Parma ai trionfi con la maglia della Juventus e della Nazionale culminata con la vittoria del Mondiale 2006con la canzione dei Coldplay Viva la vida a fare da sottofondo musicale. Nel giro di dieci minuti il post pubblicato sul profilo ufficiale di Buffon ha ricevuto oltre 60mila mi piace e migliaia di commenti.





L'omaggio del Parma

E' il 19 novembre 1995 quando il mondo del calcio conosce per la prima volta Gianluigi Buffon. E' lo stadio Ennio Tardini ad abbracciarlo, il Parma sfida il Milan. E' l'esordio assoluto in Serie A, il debutto di un futuro grande campione del calcio italiano e mondiale. Da quel giorno, Gigi è diventato Gigione, poi ha messo le ali di Superman, ma rimarrà per sempre Buffon. Così il Parma saluta il giocatore che, appena 17enne, gioco "la sua prima partita fra i professionisti".

"Oggi rendiamo onore al ritiro del leggendario portiere Gigi Buffon - ha dichiarato il Presidente del Parma Calcio, Kyle Krause - Nel corso della sua illustre carriera, che non ha eguali, Gigi ha dimostrato un'abilità senza pari, una determinazione implacabile e una passione incrollabile dentro e fuori dal campo. Il Parma Calcio porge le sue più sentite congratulazioni a un vero campione e amico. Gli saremo sempre grati per il suo contributo vitale alla grande storia di questo Club e della nostra comunità. Il Parma Calcio sarà sempre la sua casa. Forza Parma".

