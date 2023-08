Anche Mané sceglie il calcio saudita, giocherà con l'Al-Nassr

Sadio Mané, giocatore più rappresentativo del Senegal, ha firmato con il club dell'Al-Nassr, dove troverà Cristiano Ronaldo. E' l'ultimo colpo del calcio saudita che si è assicurato l'ex attaccante del Liverpool, prelevato dal Bayern Monaco. Né i campioni di Germania né l'Al-Nassr hanno precisato la durata del contratto, ma la stampa tedesca parla di tre stagioni per il campione d'Africa 2022 e vincitore della Champions League con il Liverpool nel 2019. Secondo i media sauditi il costo del trasferimento è stimato intorno ai 30 milioni di euro per le casse del Bayern, con uno stipendio annuo di 30 milioni di euro per il trentenne senegalese, più 10 milioni di eventuali bonus che potrebbero essergli corrisposti a seconda sui risultati del club saudita.



