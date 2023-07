Per Benzema debutto con gol nell'Al Ittihad

Karim Benzema, vincitore dell'ultimo Pallone d'Oro, è subito decisivo per la su nuova squadra, la saudita Al Ittihad. La partita, giocata allo stadio Re Fahd, era quella della Coppa Campioni Araba (competizione a cui partecipano tutti i club campioni dei rispettivi campionati dei Paesi appartenenti al mondo arabo, in un formato simile alla Champions) contro l'Esperance Tunisi. 'KB9', come già lo chiamano i suoi nuovi tifosi, ha prima fornito l'assist vincente a Hamdallah per la rete dell'1-1 (l'Esperance era andato in vantaggio), poi al 10' st ha realizzato il gol del 2-1 'addomesticando' il pallone con il destro e poi scagliando un tiro, sempre di destro, nell'angolo alto a sinistra della porta, su cui nulla ha potuto fare l'estremo difensore dei tunisini. Al 26' st Benzema è stato sostituito e ha ricevuto una meritata standing ovation dal pubblico.

Con questa vittoria, l'Al-Ittihad ha conquistato la vetta del Gruppo A della fase a gironi della Coppa dei Campioni araba.

