Tegola sul Cagliari, Rog e Lapadula ko per mesi

Allarme infortuni in casa Cagliari: Lapadula operato alla caviglia, lesione del legamento crociato anteriore per Rog.

L'attaccante italo-peruviano ieri è stato sottoposto ad accertamenti alla clinica Villa Stuart di Roma: gli esami hanno evidenziato un'instabilità del comparto mediale della caviglia destra. Un problema che ha richiesto un intervento chirurgico di correzione in via artroscopica.

L'operazione, eseguita da Attilio Santucci e da Fabrizio Forconi, è perfettamente riuscita.

Per Rog, invece, l'infortunio di mercoledì nell'amichevole con la Roma Under 19 aveva convinto i medici a valutare le condizioni del ginocchio sinistro. Sembrava solo una botta. Ma ieri sera è arrivato il verdetto: lesione del legamento crociato anteriore. Un brutto colpo per un giocatore in cerca di rilancio che nelle ultime stagioni ha dovuto fare i conti anche con due crociati.

Difficile valutare i tempi di recupero, ma Lapadula e Rog dovranno stare fermi per un po'. Il Cagliari a questo punto dovrà accelerare per l'acquisto di un altro attaccante, dopo quello di Shomurodov e magari cercare di chiudere in fretta per il centrocampista Prati della Spal.

Domani sera intanto è in programma l'ultima amichevole della settimana in Valle d'Aosta con la Juventus Under 23.



