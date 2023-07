Arriva El Bilal Touré, record di spesa per l'Atalanta

Manca solo l'ufficialità per il trasferimento di El Bilal Touré all'Atalanta. L'attaccante maliano dell'Almeria, club della Liga spagnola, 22 anni, è atteso oggi per le visite mediche a Milano. Entro la giornata la firma e il comunicato della società.

Il trasferimento a titolo definitivo si aggira intorno ai 30 milioni di euro (27 più bonus, contratto quadriennale più opzione da 1,5 milioni a stagione) ed è l'affare più costoso della storia del club bergamasco, lasciando al secondo posto il prestito oneroso (luglio 2018) con riscatto (17 gennaio 2020) di Duvan Zapata dalla Sampdoria, 2 milioni più due tranche da 12.

Il centravanti è stato preso nell'ottica di sostituire Rasmus Hojlund, che ha già preso accordi con il Manchester Uniterd, anche se si attende l'esito della trattativa tra le parti.

La squadra, intanto, partirà nel pomeriggio per Southampton per poi trasferirsi in bus a Bournemouth in vista dell'amichevole di sabato.



