Retegui: 'Con l'Italia ho realizzato un sogno, grazie a Mancini'

"Mancini? Non ho ancora parlato con lui ma ho sentito le sue parole. E lo ringrazio e ringrazio tutto lo staff della nazionale che hanno avuto sempre parole buone per me". Tra gli effetti dell'arrivo in Italia e al Genoa di Mateo Retegui c'è il fatto che il giocatore potrà essere seguito da vicino dal c.t. che più volte ne aveva caldeggiato l'avvicinamento almeno in Europa per evitare durante le convocazioni i lunghi viaggi dal Sudamerica.

"Più vicino a Mancini? Giocare in Serie A è un onore e il Genoa è la soluzione migliore - ha detto il nuovo bomber del Genoa -. Posso dire di essere fortunato a vestire la maglia della Nazionale, è un sogno che ho realizzato proprio grazie a lui".



