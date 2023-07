Mondiali donne: colpo grosso Nigeria, a Brisbane batte l'Australia

Dopo la Nuova Zelanda battuta (contro ogni pronostico) dalle Filippine, anche l'altra nazionale dei due paesi che stanno ospitano i Mondiali femminili ha perso in casa nel secondo turno della fase a gironi. Infatti, nonostante il sostengo dei 50mila dello stadio di Brisbane, l'Australia ha avuto la peggio contro una sorprendente Nigeria, impostasi sulle 'Matildas' per 3-2 al termine di una partita noisosa nel primo tempo e ricca di emozioni nella rirpesa. la tera rete delle nigeriane, che ha dato loro il successo, è stata segnata da lla 28enne Asisat Oshoala, eletta per cinque volte miglior giocatrice dell'Africa e vincitrice con il Barcellona di 4 titoli spagnoli, 3 Coppe della Regina e 2 Champions League.

Ora per superare la fase a gironi alle nigeriane (molte delle quali in lacrime dopo il successo sulle australiane) basterà un pari contro l'Irlanda (ancora a quota zero punti, dopo la sconfitta per 2-1 con il Canada), mentre l'Australia dovrà assolutamente battere le canadesi (nazionale oro olimpico a Tokyo) altrimenti verrà eliminata.



