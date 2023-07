 Inter primo gol di Frattesi, Inzaghi sorride

- Finisce in parità la prima amichevole dell'Inter in Giappone, nel segno di Davide Frattesi.

È stato infatti l'ex Sassuolo il protagonista della gara con l'Al Nassr, mettendo a segno la rete del pareggio con un preciso colpo di testa per la sua prima rete interista dopo l'iniziale vantaggio dei sauditi con il gol di Ghareeb. Buoni segnali quindi per Simone Inzaghi, nonostante i tanti cambi nel corso della partita e una condizione ancora da migliorare, come dimostrato nella sfida alla squadra di Cristiano Ronaldo e del grande ex Marcelo Brozovic (che non ha lesinato alcuni interventi anche duri contro gli ex compagni). Un'Inter che ha mostrato in parte gli stessi pregi e gli stessi difetti della passata stagione: fluidità offensiva, ma troppe occasioni sprecate e una certa fragilità difensiva, che ha portato ad esempio alla rete in avvio di Ghareeb su incomprensione tra Bisseck e Barella. I nerazzurri da lì hanno alzato i giri del motore, creando occasioni con Lautaro, Correa e Dumfries, prima di trovare il gol del pareggio con un colpo di testa di Frattesi su cross dell'esterno olandese. Copione che si è confermato anche nella ripresa, soprattutto con una clamorosa opportunità sprecata da Lautaro, nuovo capitano nerazzurro, che ha calciato alto a tu per tu con il portiere saudita, prima che la classica girandola di cambi abbassasse il ritmo.

"Tutti i nuovi innesti hanno fatto una buona partita: non è semplice arrivare in una squadra come l'Inter, che ha principi fissi e uno stile di gioco definito da due anni. Sono contento dei nuovi, tutti si sono ambientati nel migliore dei modi. In generale i ragazzi sono stati bravila condizione crescerà e si farà meglio in entrambe le fasi. Per le occasioni avute avremmo meritato la vittoria, ma anche l'Al-Nassr ha fatto un'ottima partita", il commento di Simone Inzaghi copo la partita. Protagonista, come detto, anche Davide Frattesi, al primo gol in nerazzurro in attesa di quelli nelle gare ufficiali.

"Sicuramente è una bella sensazione aver segnato, sono contento che sia servito per il pareggio, speriamo di farne quando inizia il campionato. Non è facile giocare con queste temperature, siamo ancora nel pieno della preparazione e ci sta che la condizione non sia al massimo maabbiamo fatto bene. Con il Paris Saint-Germain sarà un'altra partita come questa, dovremo essere bravi, i ritmi non saranno folli ma dovremmo cercare di chiudere al meglio questa esperienza qui in Giappone, con una vittoria".

I nerazzurri infatti torneranno in campo a Tokyo per la seconda e ultima amichevole giapponese l'1 agosto nella sfida contro il Paris Saint-Germain..



