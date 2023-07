Calcio: Bellingham beffa Onana, primo gol per il Real Madrid

Jude Bellingham ha segnato il primo gol con la maglia del Real Madrid, contribuendo al successo per 2-0 sul Manchester United in un'amichevole pre-campionato giocata a Houston.

Il centrocampista inglese, arrivato a Madrid a giugno dal Borussia Dortmund per 103 milioni di euro più bonus, ha aperto le marcature dopo appena sei minuti, scavalcando André Onana con un delizioso pallonetto. La seconda rete, all'89', porta la firma di Joselu, autore di una spettacolare rovesciata su cross dalla destra di Lucas Vasquez.



