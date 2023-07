Mondiali donne: Nuova Zelanda choc, perde in casa con Filippine

Prima grossa sorpresa ai Mondiali femminili, per la sconfitta di una delle due nazionali di casa, la Nuova Zelanda, battuta 1-0 dalle Filippine davanti ai 32.357spettatori dello Sky Stadium di Wellington. A decidere il match è stato un gol di testa di Sarina Bolden, che ha finalizzato al meglio, gelando il pubblico, gli sviluppi di un calcio di punizione.

Poi le neozelandesi si sono gettate all'attacco, riuscendo anche a pareggiare con Hand, ma la rete è stata annullata dal Var per un fuorigioco millimetrico. Ci sono stati anche alcuni interventi decisivi del portiere delle asiatiche, l'americana naturalizzata filippina Olivia McDaniel. Così alla fine è arrivata la prima storica vittoria del calcio delle Filippine, maschile e femminile, in un Mondiale. "Abbiamo rovinato la festa alla Nuova Zelanda", il commento del ct Alen Stajcic.

Nella loro prima partita di questo Mondiale, le Filippine avevano perso 2-0 con la Svizzera, mentre la Nuova Zelanda aveva vinto per 1-0 il match inaugurale, contro la Norvegia.



