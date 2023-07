Mondiali donne: l'Italia fa il pieno di ascolti con il 20,7%

Esordio mondiale con il pieno di ascolti per la nazionale italiana del ct Milena Bertolini impegnata nei Mondiali femminili in Australia e Nuova Zelanda.

Infatti c'è stato il 20.7% di share per la vittoria di ieri mattina contro l'Argentina.

Sono stati 861.000 i telespettatori che hanno seguito l'esordio vincente delle azzurre. La sfida con l'Albiceleste, trasmessa su Rai 1, ha fatto registrare il 20.7% di share, con il secondo tempo della partita che, con il 21,6%, è risultato l'appuntamento più visto della fascia mattutina.

I prossimi due incontri del girone delle azzurre con Svezia (sabato 29 luglio, ore 9.30 italiane) e Sudafrica (mercoledì 2 agosto, ore 9.00 italiane) saranno trasmessi sempre su Rai 1.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA