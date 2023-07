Leao: 'al Milan per vincere molto, obiettivo la Champions'

Rafa Leao, dal ritiro del Milan negli Stati Uniti, torna sui passi che lo hanno portato al rinnovo con i rossoneri: "Ho firmato per 5 anni, voglio stare qui e vincere molto", ha raccontato il portoghese. "Il sogno di vincere lo scudetto l'ho realizzato, ora manca la Champions. Sono orgoglioso del fatto che avrò il 10 sulle spalle. Quest'anno, dal portiere all'attaccante siamo tutti forti". "Non è stato facile, perché Sandro è milanista": commenta così, Rafa Leao, la partenza di Sandro Tonali, passato al Tottenham. "Non mi aspettavo l'addio, ma il club ha deciso così. Sandro ci ha aiutato a vincere lo scudetto, gli auguro il meglio", sono state le parole del portoghese. Leao poi parla di Ibrahimovic: "Ci ha mandato un messaggio whatsapp per dire che tifa per noi ed è uno di noi. Forse ci vedremo presto".



