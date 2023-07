Mercato da brividi, Inter e Milan insidiano il Napoli

Il caldo di luglio è asfissiante ma il mercato è in grado di dare i brividi. La serie A sgobba preparando la stagione, le amichevoli forniscono indicazioni frammentarie, ma sono gli addetti alle compravendite a barcamenarsi tra budget ridotti, la pressione dei tecnici e i sogni dei tifosi. Nel Giro d'Italia del mercato è partita forte l'Inter, ma ora è stata appaiata dal Milan. La 'maglia rosa' del Napoli rischia parecchio. Attardate per ora le altre big, ma la sorpresa è dietro l'angolo visto che le contrattazioni si chiuderanno fra oltre un mese.

- MILAN: la cessione, dolorosa ma remunerativa, di TONALI ha portato 75 mln che sono stati investiti bene (ne sono stati spesi 107). A centrocampo sono stati inseriti il tuttofare olandese REIJNDERS e lo strutturato LOFTUS-CHEEKS. Dal Chelsea è arrivato anche l'esperto PULISIC, come vice Giroud la scelta è caduta sullo svizzero OKOFOR. E' in definizione poi l'acquisto del nigeriano CHUKWUEZE, dal Salisburgo, preso come contraltare a destra di Leao, per qualità tecnica dovrebbe sostituire Brahim Diaz. Una rivoluzione intelligente che metterà un ottimo team a disposizione di Pioli.

- INTER: il gretto voltafaccia di LUKAKU ha irrigidito la dirigenza che non vuole più sentir parlare del belga, ma il mercato è a buon punto avendo già inserito due titolari di peso come FRATTESI e THURAM, oltre al difensore BISSECK e un jolly di valore come CUADRADO. Alle partenze di BROZOVIC, SKRINIAR, DZEKO e HANDANOVIC si è aggiunta quella di ONANA che ha fruttato 55 mln. Ora dovrebbero arrivare l'esperto SOMMER, l'ucraino TRUBIN e il difensore TOLOI. I leader della squadra sono ora Barella e Lautaro, che ha rifiutato un'offerta araba sconsiderata di 240 mln per 4 anni. Senza Lukaku non convince del tutto MORATA, l'alternativa è BALOGUN.

- NAPOLI: Rudi Garcia lavora tranquillo e De Laurentiis non ha fretta di muoversi. Sta pensando ai rinnovi di Osimhen e quelli complicato di Zielinski e Lozano. La priorità è sostituire KIM, passato al Bayern per 57 mln con maxi plusvalenza e i papabili sono SCALVINI e KILMAN. A centrocampo vengono seguiti KOOPMEINERS e MAXIME LOPEZ, in avanti piace LO CELSO, ma il settore è ben coperto anche dai riscatti di Raspadori e Simeone.

- LAZIO: MILINKOVIC-SAVIC ha fruttato 40 mln, rimane incerta la situazione di IMMOBILE, attratto dalle sirene arabe. Sarri scalpita, Lotito non vuole farsi prendere per il collo dal Napoli che vuole 30 mln per Zielinski (ne ha offerti 20). Gli altri obiettivi sono PELLEGRINI, TORREIRA o Maxime Lopez. Molto complicato sembra arrivare a BERARDI, prima scelta del tecnico, indispettito anche dalle parole di Lotito. In fase avanzata la trattativa col Chelsea per HUDSON-ODOI. I soldi arabi e della Champions permettono investimenti calibrati, ma sostituire Immobile (che ha trovato il suo vice in CASTELLANOS) non sarebbe facile.

- ROMA: Mourinho continua il pressing per avere Morata, maxi investimento per un 31/enne. L'alternativa rimane SCAMACCA che la società preferirebbe. La punta per supplire all'assenza di Abraham è il problema n.1, poi serve un centrocampista (difficile SABITZER, poco convincente RENATO SANCHES), per il resto c'e' da piazzare gli esuberi. Considerando l'ottimo innesto di NDICKA, AOUAR e KRISTENSEN la squadra finora si è moderatamente rinforzata facendo quadrare i conti.

- JUVENTUS: la grande incognita del torneo, col mercato nelle mani di Giuntoli che, con l'avallo di Allegri, ha congedato BONUCCI, ha confermato RABIOT e MILIK e ha preso WEAH. Il lavoro maggiore sarà cedere i costosi esuberi (dopo la partenza dei vari DI MARIA, CUADRADO, PAREDES) , poi partire all'assalto di KESSIE e Lukaku cedendo a caro prezzo VLAHOVIC. Incerto il destino di CHIESA che, in caso di partenza, potrebbe lasciare spazio a Berardi o ZANIOLO.

- ATALANTA: molto dipende dalla cessione di HOJLUND, nel mirino di Man United e Psg, con una richiesta di 80 mln che consentirebbe al club di tenere duro alle lusinghe per Scalvini e Koopmeiners. Gasperini ha inserito in porta l'emergente CARNESECCHI, rafforzando la fascia destra con BAKKER e KOLASINAC. Ma tutto è ancora possibile con interrogativi sul futuro di DEMIRAL, PALOMINO, ZAPATA e MURIEL.

L'impronta del tecnico si fara' certamente sentire.

- FIORENTINA: doveva partire AMRABAT, invece sono andati via IGOR e TERZIC, ma il marocchino vuole comunque monetizzare il mondiale. Italiano è stato accontentato un po' in tutti i settori. Sugli esterni è arrivato PARISI, in attacco (dopo il prestito alla Samp) si attendono cose buone da SABIRI, ma il fiore all'occhiello è a centrocampo: dalla Juve è approdato ARTHUR che, dopo qualche anno in sordina, ha l'occasione per riscattarsi. C'è bisogno di qualche altro aggiustamento ma la via e' tracciata. Anche le altre squadre stanno provvedendo a trasformarsi.

Il TORINO ha inserito BELLANOVA e TAMEZE, pupillo di Juric. Il SASSUOLO prosegue nelle sua politica dei giovani con VITI, MISSORI, VOLPATO e BOLOCA, e segue Doig. Nel MONZA è arrivato GAGLIARDINI, nel BOLOGNA il difensore BEUKEMA e potrebbe arrivare BERNARDESCHI. L'EMPOLI ha monetizzato le uscite di VICARIO e PARISI inserendo RANOCCHIA, GYASI e MALDINI, il LECCE ha sostituito BARONI con D'AVERSA, punta il portiere FALCONE e vuole ottenere il massimo dal richiesto H JULMAND che potrebbe essere scambiato con JOAO PEDRO del Fenerbahce.

La Salernitana ha confermato PAULO SOUSA e, per ora, DIA.

L'UDINESE ha ceduto BECAO, per ora si tiene BETO e SAMARDZIC. Il VERONA ha ceduto Tameze, si tiene FARAONI, ha inserito SAPONARA e prova a prendere BONAZZOLI. Infine le tre neopromosse: il CAGLIARI di Ranieri ha preso JANKTO, SCUFFET, AUGELLO, SULEMARA e sta per chiudere per SHOMURODOV. Il GENOA di Gilardino dopo MARTIN insegue MEITE' e sta per piazzare per 17 mln il colpo RETEGUI. Il FROSINONE di Di Francesco ha inserito MARCHIZZA, HARROUI, BRESCIANINI e CUNI.

