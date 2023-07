Arriva Tameze al Torino, visite mediche per il mediano

Il Torino ha chiuso per Adrien Tameze, centrocampista classe 1994 che arriva dall'Hellas Verona. Il franco-camerunense si è presentato questa mattina al Centro di medicina dello sport, nella pancia dello stadio Olimpico Grande Torino, per sottoporsi alle visite mediche. Nel pomeriggio si unirà al gruppo di Ivan Juric direttamente a Pinzolo (Trento), in Val Rendena, dove la squadra è in ritiro per la preparazione estiva.

Questa sera Tameze verrà presentato ai tifosi con la festa in piazza organizzata dal club e dal piccolo comune in provincia di Trento.



