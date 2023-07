David De Gea , portiere spagnolo in uscita dal Manchester United, ha detto no alla proposta dell'Inter che, secondo quanto riferiscono alcuni media britannici, gli aveva offerto un contratto di un anno a 5 milioni di euro netti. Pra per il 32enne estremo difensore si prospetta la possibilità di tornare all'Atletico Madrid, o di andare anche lui in Arabia Saudita, da dove avrebbe ricevuto delle offerte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA