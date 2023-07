Mbappé fuori dalla lista dei giocatori per tournée Giappone

Kylian Mbappé non è nella lista dei giocatori del Psg che prenderanno parte ad una tournée in Giappone da sabato. E' quanto emerge dall'elenco pubblicato dal club stasera che non ha dato spiegazioni sull'assenza della sua stella. Questa decisione del Psg, campione di Francia in carica, arriva mentre le due parti sono divise sul prolungamento del contratto dell'attaccante francese. Il fratello minore del capitano della Francia, Ethan Mbappé, 16 anni, è uno dei 29 giocatori che voleranno in Giappone.



