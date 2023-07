Milan: Pioli, Pulisic può darci imprevedibilità

Stefano Pioli scatta la fotografia dei suoi nuovi acquisti: "Loftus-Cheek è forte, abbina fisicità e qualità e vorrei vederlo con continuità nell'area avversaria.

Reijnders ha altrettanta qualità è intelligente e sa legare il gioco. Pulisic sa fare la cosa giusta al momento giusto e può dare imprevedibilità alla squadra". Queste le parole del tecnico rossonero a Sky Sport, con il Milan in partenza per la trasferta americana.

L'allenatore parla anche del Milan senza Paolo Maldini e Frederic Massara: "Il club ha deciso di cambiare pagina, ma la storia non si dimentica. Sono stati molto presenti, positivi e importanti. Ora ci sono persone diverse, vedo in loro grande entusiasmo e volontà di fare bene".



