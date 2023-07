La Juve parte per gli Usa, assenti Rabiot e Fagioli

La Juventus è in partenza per l'America, i bianconeri raggiungeranno gli Stati Uniti per la tournée americana che li vedrà affrontare Barcellona, Milan e Real Madrid. Il tecnico, Massimiliano Allegri, ha convocato anche Pogba, mentre Fagioli ha dovuto dare forfait all'ultimo minuto a causa di una tonsillite. Non figura nell'elenco dei convocati nemmeno Rabiot, fermato da qualche acciacco fisico.

Come già annunciato nei giorni scorsi, Bonucci è stato escluso dai convocati e proseguirà nei suoi lavori in città aspettando di trovare una nuova sistemazione, così come gli altri esuberi bianconeri.



