Messi pronto all'esordio, venerdì in campo con il Miami

Leo Messi è pronto a esordire in campo con la maglia dell'Inter Miami. Il campione argentino, passato dall'Europa al campionato americano, potrebbe giocare già venerdì (e con lui anche l'ex compagno di squadra al Barcellona Sergio Busquets) in occasione della sfida contro i messicani del Cruz Azul. "Non escludo di mandarli subito in campo - ha detto il tecnico del Miami, Gerardo Tata Martino -.

Faremo un altro allenamento, parlerò con loro per capire come stanno e decideremo. Può darsi che giochino venerdì, ma non voglio avere fretta".

Messi, che si è legato al club della Florida fino al 2025, è stato accolto e presentato come una star: a lui e a Busquets sono affidate le speranze di riscossa dell'Inter Miami che da diverse stagioni fatica in campionato con risultati piuttosto deludenti.



