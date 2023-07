Visite mediche per Pogba, tifosi Juve lo acclamano

(ANSA) - TORINO, 11 LUG - Cori dei tifosi che suonano da incoraggiamento a restare per Paul Pogba, alla fine delle visite mediche a Torino. Il francese, per cui il ricchissimo club arabo dell'Al Alhi sarebbe disposto a fare carte false, sta probabilmente sfogliando la margherita in attesa della decisione definitiva. Restare alla Juventus, progettando la stagione del riscatto dopo le mille tribolazioni di quella appena passata o cambiare aria e vita, accettando le offerte in arrivo del Medio Oriente: questo sembra il dilemma che il 'Polpo' deve risolvere.

In Francia c'è chi propende per un altro anno in bianconero, con l'obiettivo principale degli Europei del 2024 in Germania.

Una competizione che Pogba non vorrebbe assolutamente perdere dopo avere saltato i Mondiali dell'inverno scorso in Qatar, per colpa del malanno al ginocchio e delle titubanze sui tempi dell'intervento chirurgico. Sull'altro piatto, però, c'è un'offerta imperdibile, e a quanto in rialzo, fino ai 150 milioni di euro in tre anni di cui si parla oggi, che potrebbe non ripresentarsi tra dodici mesi.

La visita in Arabia Saudita e il look sfoggiato d Pogba nei post pubblicati sui social ieri dal francese, dopo la visita a La Mecca ma anche agli impianti sportivi dell'Ah Ahli nella città di Gedda, continuano quindi ad alimentare i dubbi sulla permanenza del trentunenne francese alla corte di Allegri. Dopo le voci sull'interessamento dell'Al Ittihad, ora sarebbe l'Al Ahli a farsi sotto. Nel caldo torrido di Torino Pogba riflette: oggi, finite le visite al JMedical, si è intrattenuto firmando autografi e concedendosi a selfie con un gruppo di tifosi. E qualche juventino ha intonato il coro: "Che ce frega di Sergej se c'abbiamo Paul Pogba". Milinkovic-Savic (il Sergej del caso) sembra ormai sfumato in casa bianconera, ma nessuno è certo che Pogba resti. Al momento forse neppure lui. (ANSA).