Calcio: raduno e primo allenamento per il Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 11 LUG - Il Bologna si è radunato questa mattina alle 8.30: in casa rossoblù è iniziata la stagione 2023-'24. La prima sgambata stagionale, agli ordini di Thiago Motta, è andata in scena alle 9.30: presenti il portiere Federico Ravaglia, i difensori Kevin Bonifazi, Joaquin Sosa, Charalampos Lykogiannis e il primo acquisto dell'estate Sam Beukema. Con loro i centrocampisti Nicolas Dominguez, Nikola Moro e Jerdy Schouten, gli attaccanti Riccardo Orsolini e Musa Barrow e i giovani della Primavera Wisdom Amey, Tommaso Corazza, Manuel Rosetti, Tommaso Ebone e Andrea Mazia. In infermeria Adama Soumaoro, che sarà indisponibile per buona parte della stagione dopo la rottura del tendine rotuleo riportata nel finale della scorsa stagione.

Domani si uniranno al gruppo i giocatori reduci da impegni con le nazionali a giugno: Skorupski, Lucumì, Posch, Ferguson, Aebischer, Pyyhtia e Arnautovic. Il Bologna partirà per il ritiro di Valles, in Val Pusteria, giovedì pomeriggio. (ANSA).