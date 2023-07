Calcio: Italiano al Viola Park, domani parte stagione Fiorentina

(ANSA) - FIRENZE, 11 LUG - Con l'arrivo al Viola Park dell'allenatore Vincenzo Italiano e del suo staff di lavoro, ma anche con quello del calciatore marocchino Sabiri (il primo volto nuovo dei viola), è iniziata la nuova stagione della Fiorentina, anche se ufficialmente il via sarà dato domani alle 8 quando i giocatori viola alla spicciolata varcheranno la soglia della nuova casa della Fiorentina.

Ad attenderli all'ingresso una grande scritta Rocco Viola Park (secondo alcune voci in futuro la nuova casa della Fiorentina potrebbe prendere il nome di 'Rocco Commisso Training Center') e tanto entusiasmo. Nel primo giorno i giocatori viola saranno sottoposti a test medici e fisici. Il programma prevede due allenamenti al giorno (alle 9 e alle 18.30) e nella prima fase tutto sarà svolto a porte chiuse. La società viola, appena possibile, comunicherà se sarà possibile assistere per i tifosi alle prime amichevoli della stagione al Viola Park: sabato alle 20 al contro la formazione Primavera (del neoallenatore Galloppa, presentato oggi dalla società viola), giovedì 20 (alle 20) e domenica 23 luglio contro il Catanzaro (sempre alle 20).

Per quanto riguarda il mercato, il difensore dell'Empoli Parisi è sempre più vicino alla Fiorentina: ci sarebbe un accordo tra i due club sulla base di 10 milioni di euro più uno di bonus. Nelle prossime ore il giocatore, in questi giorni in vacanza per aver terminato la stagione di recente con gli Europei della Under 21, potrebbe arrivare a Firenze per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con la Fiorentina.

(ANSA).