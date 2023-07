Calcio: inizia il ritiro, questa sera la Lazio ad Auronzo

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Ultimi test fisici e comincia la nuova stagione della Lazio. Dopo i controlli medici effettuati a Roma sui giocatori, la squadra di Maurizio Sarri partirà per il ritiro di Auronzo di Cadore: il volo per Venezia è fissato per le 15.30, da lì spostamento in pullman e arrivo nel tardo pomeriggio nella cittadina bellunese. Cena in hotel e riposo, in vista dei doppi allenamenti al via da domani allo stadio Zandegiacomo.

I giocatori reduci da impegni con le nazionali (Immobile, Cancellieri e Hysaj) raggiungeranno la squadra giovedì 13, mentre Mario Gila (sconfitto in finale con la Spagna nell'Europeo Under 21) salterà l'intero ritiro di Auronzo.

Capitolo amichevoli: il 16 luglio la Lazio affronterà la rappresentativa locale di Auronzo, mentre il 20 l'avversario sarà la formazione slovena del Primorje. Il 23 luglio sarà sfida con la Triestina, il 26 con il Nogometni Klub Bravo. A quel punto il ritiro sarà terminato, ma prima dell'inizio della nuova stagione i biancocelesti affronteranno l'Aston Villa il 3 agosto a Biirmingham e soprattutto il Barcellona, l'8 agosto nel trofeo Gamper, ma per questo impegno si attende ancora la conferma ufficiale. (ANSA).